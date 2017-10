Chine - Pato sauve Tianjian

Alexandre Pato a vécu un match animé face à Hebei en inscrivant le but de la victoire pour Tianjian (2-1) après avoir délivré une passe décisive sur corner puis raté un penalty. Revanchard, l'ancien Milanais a libéré le Haihe Educational stadium et son coach Fabio Cannavaro pour permettre au club de Quanjian de revenir à un petit point de Hebei dans la course à l'AFC Champions League.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 37 secondes

Date: 2017-10-21 18:00:01