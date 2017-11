CIV - Kalou : ''Faire descendre Abidjan dans les rues''

Salomon Kalou est prêt pour la finale du groupe C entre la Côte-d'Ivoire et le Maroc, samedi à Abidjan. Un match qui va envoyer l'un de ces deux mastodontes du football africain en Russie pendant que l'autre regardera le Mondial-2018 à la télévision. La Côte-d'Ivoire doit absolument s'imposer pour décrocher son billet : ''Il ne faut pas avoir de regret. Tout donner pour gagner ce match, on sait qu'on est capable de marquer à tout moment'', assure un confiant Kalou.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 78 secondes

Date: 2017-11-08 19:00:01