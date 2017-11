CIV - Wilmots : ''Ca va se jouer à la peur''

Marc Wilmots est persuadé que l'aspect mental sur la clé de la finale du groupe C entre la Côte-d'Ivoire et le Maroc, samedi à Abidjan. Pour le sélectionneur des Eléphants, être dans la peau du chasseur est un avantage : ''Nous savons que seule la victoire nous qualifiera. C'est bien car à un quart d'heure de la fin, quand il faut tout mettre dans la bataille, vous savez ce que vous devez faire. C'est mieux que de devoir hésiter entre attaquer et défendre'', analyse Wilmots.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 25 secondes

Date: 2017-11-08 18:15:01