Clasico - Payet : "Avec Bielsa, on avait tenu tête au PSG" Dimitri Payet est impatient d'en découdre avec Paris, même s'il sait que le match risque d'être compliqué pour l'OM : ''Il faut les respecter, mais surtout pas les regarder jouer''. Et Payet de citer l'exemple du Clasico perdu de justesse sous les ordres de Marcelo Bielsa en avril 2015 (2-3) : ''Nous leur avions tenu tête jusqu'à la fin''. Mais Neymar et Mbappé n'étaient pas encore des joueurs parisiens...

Catégorie: Football Français

Duré: 80 secondes

Date: 2017-10-20 16:30:01