Classique - Rabiot : "On me parle de l'OM depuis plusieurs semaines" Né à Paris, formé à Paris, pilier du milieu de terrain parisien, Adrien Rabiot a les couleurs bleu et rouge qui coulent dans les veines. Inutile donc de vous expliquer à quel point le Classique de dimanche est important à ses yeux.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 24 secondes

Date: 2017-10-19 05:30:01