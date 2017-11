Der Zakarian : "On n’a pas su préserver notre but" Menacée en raison des intempéries, la rencontre entre Montpellier et Amiens a bien eu lieu ce samedi. Et les quelques spectateurs ayant bravé les éléments pour s'installer dans les gradins de La Mosson ont été récompensés en fin de match (1-1). Avec notamment l’égalisation dans les dernières minutes d’Amiens par un ciseau du Brésilien Avelar à l'entrée de la surface. Michel Der Zakarian s’est d’ailleurs montré quelque peu frustré par cette égalisation.

Duré: 78 secondes

Date: 2017-11-05 07:30:01