Dupraz : "On doit gagner ce match, mais on ne sait pas le faire" Scotché à la dernière place, le FC Metz a encore perdu du terrain sur les équipes qui le précèdent ce samedi soir. Les joueurs de Frédéric Hantz ont ramené un résultat nul de Toulouse au moment où Dijon et Strasbourg, dix-huitième et dix-neuvième avant cette journée, l’ont emporté. Les Toulousains, eux, pourront eux nourrir des regrets après avoir évolué à onze contre dix pendant plus d’une heure suite à l’expulsion pour un tacle les deux pieds décollés de Fallou Diagne sur Andy Delort.

Date: 2017-11-19 01:15:01