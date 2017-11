Ecosse - Un nouveau but pour l'ancien Niçois Goncalves Formé par l'OGC Nice, Esmael Goncalves fait aujourd'hui les beaux jours du Heart of Midlothian FC. Le Portugais de 26 ans s'est illustré ce dimanche avec son 4e but de la saison, qui a permis à son équipe d'obtenir le nul contre Partick (1-1).

Date: 2017-11-19 22:45:01