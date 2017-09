Foot - Dans les coulisses du PSG : Emery et sa gestion des gardiens

VIDEO FOOT - Damien Degorre, journaliste spécialiste du PSG à L'Equipe, dévoilera toute la saison, dans sa chronique vidéo, les anecdotes et coulisses du club parisien. Pour ce nouvel épisode, il décrypte la manière dont Unai Emery gère le poste de gardien et la concurrence entre Alphonse Aréola et Kévin Trapp.

Duré: 126 secondes

Date: 2017-09-16 03:30:01