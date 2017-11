Foot - ESP - Barça : Valverde élogieux envers Suarez et Ter Stegen VIDEO LIGA - Ernesto Valverde s'est montré très élogieux envers Luis Suarez et Marc-André ter Stegen après la victoire contre Leganes (3-0). Le premier s'est montré décisif avec un doublé et l'autre en réalisant plusieurs arrêts.

Duré: 41 secondes

Date: 2017-11-19 19:30:01