Foot - HOL - PSV : Isimat-Mirin offre la victoire au PSV à la dernière seconde

VIDEO EREDIVISIE - Nicolas Isimat-Mirin a inscrit ce dimanche le seul but du match entre Zwolle et le PSV Eindhoven (0-1). Le défenseur français a surgit dans la surface adverse pour marquer dans le temps additionnel et offrir la victoire à son club, toujours en tête du Championnat néerlandais.

Duré: 54 secondes

Date: 2017-11-19 19:15:01