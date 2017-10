Foot - L1 - ASM : Jardim «La confiance ne s'achète pas au supermarché»

VIDEO FOOT - Leonardo Jardim est revenu sur la victoire poussive mais précieuse de Monaco face à Caen (2-0) : «C'est une période difficile et ce sont les victoires qui donnent de la confiance. On ne peut pas aller acheter 50 kilos de confiance au supermarché et la distribuer aux joueurs. Il faut en passer par là», affirme Jardim, heureux de reprendre un peu d'air au classement.

Duré: 63 secondes

Date: 2017-10-21 22:00:02