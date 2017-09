Foot - L1 - DFCO : Reynet «Ce n'est pas un match référence»

VIDEO FOOT - «Il y a eu des rebondissements dans ce match et c'est bien d'avoir pris ce point à Lyon après la rencontre livrée la semaine dernière contre Saint-Etienne à l'issue duquel nous n'avions pas été récompensés. Il fallait répondre présent dans les duels et avec cela nous pouvions espérer faire quelque chose de positif. Ce n'est pas un match référence. Ce serait plutôt celui contre Saint-Etienne (perdu 1-0)» a déclaré Baptiste Reynet à l'issue du match nul entre l'OL et Dijon samedi soir (3-3).

Duré: 78 secondes

Date: 2017-09-24 00:45:01