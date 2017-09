Foot - L1 - LOSC : Bielsa revient sur son départ de l'Olympique de Marseille

VIDEO FOOT - Marcelo Bielsa avait quitté avec fracas ses fonctions à l'Olympique de Marseille dès la 1re journée de la saison 2015-2016, après un an en poste. La raison ? «Igor Levin (l'avocat de Margarita Louis-Dreyfus) et Philippe Pérez (alors directeur général de l'OM), deux jours avant le match, m'ont annoncé que mes adjoints auraient une baisse de salaire de 10% sans discussion possible. Alors je suis parti. Cela n'a rien à voir.»

Duré: 319 secondes

Date: 2017-09-20 22:15:01