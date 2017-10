Foot - L1 - Montpellier : Der Zakarian «J'ai tiré quelques oreilles»

VIDEO LIGUE 1 - Michel Der Zakarian est revenu sur les quelques tensions qui étaient survenues en début de saison à Montpellier, quand certains joueurs du MHSC avaient du mal à accepter son autorité. Entre coups de gueule (Roussillon) et passages sur le banc (Mbenza, Mukiélé), Der Zakarian a finalement imposé son style et obtenu des résultats, comme à Saint-Etienne (0-1). Il veut que ses joueurs s'inspirent de Hilton, toujours en jambes à 40 ans et «véritable exemple pour un groupe encore jeune.»

Duré: 51 secondes

Date: 2017-10-21 10:30:01