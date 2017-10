Foot - L1 - OM : Garcia «Très déçu et super-frustré» VIDEO FOOT - Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, a estimé dimanche que son équipe méritait de gagner contre le PSG. «On a perdu deux points. On est très déçus et super-frustrés.»

Duré: 112 secondes

Date: 2017-10-23 01:00:01