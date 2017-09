Foot - L1 - OM : Sertic «Ça fait mal»

VIDEO FOOT - «Les sifflets ça fait mal, mais c'est normal car nous n'avons pas proposé de jeu. Il faut se remettre en question et faire preuve de caractère. Même si on dirait qu'on n'en a pas nous avons des joueurs de caractère. On s'est peut-être caché les uns derrière les autres sur le terrain. On a été nul mais on va réagir» a déclaré Grégory Sertic à l'issue de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Rennes dimanche soir.

Duré: 119 secondes

Date: 2017-09-11 02:30:01