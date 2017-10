Foot - L1 - PSG : Des blessures en cascade

VIDEO FOOTBALL - Le Paris Saint-Germain fait actuellement face à une hécatombe de blessés, et non des moindres : Thiago Silva, Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Thiago Motta et Javier Pastore sont tous en délicatesse avec leur physique et doivent observer une durée d'indisponibilité plus ou moins longue. De quoi handicaper le club de la capitale, surtout en Ligue des Champions lors de la double confrontation face à Anderlecht à venir ce mois-ci.

Duré: 88 secondes

Date: 2017-10-07 19:45:01