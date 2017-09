Foot - L1 - PSG : Marquinhos «Laisser les autres parler»

VIDEO FOOT - Le Paris-SG accueille Lyon dimanche (21h) en clôture de la 6e journée de Ligue. Interrogé en conférence sur les critiques émises par le président lyonnais Jean-Michel Aulas envers le club de la capitale et ses moyens disproportionnés, Marquinhos s'est contenté de rétorquer : «Un sentiment de revanche ? Non. Il faut d'abord penser à nous, à notre club, à notre président, et laisser les autres parler. C'est sur le terrain que l'on va répondre.»

Duré: 183 secondes

Date: 2017-09-16 04:00:01