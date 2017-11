Foot - L1 - PSG : Pastore «C'est bon de jouer...!»

VIDEO FOOTBALL - Javier Pastore a certainement marqué des points auprès de son entraîneur : l'Argentin a délivré un caviar à Cavani sur l'ouverture du score, avant de marquer le troisième des Parisiens. Il n'avait plus été passeur et buteur dans un même match depuis le 13 mars 2016 et la victoire de Paris à Troyes (9-0).

Duré: 131 secondes

Date: 2017-11-19 02:30:01