Foot - L1 - PSG : Trapp «Ma situation à Paris ne me satisfait pas» VIDEO LIGUE 1 - Kevin Trapp a évoqué sa situation au Pari-SG en zone mixte après le match entre l'Allemagne et la France mardi soir à Cologne (2-2). «La situation ne peut pas me satisfaire mais attendons de voir ce qui peut se passer. Je me sens bien à Paris mais rester assis sur le banc n'a jamais été mon objectif», assure le deuxième gardien parisien, qui en profite pour mettre fin aux rumeurs sur d'éventuels contacts avec le Borussia Dortmund.

Duré: 53 secondes

Date: 2017-11-15 12:45:01