Foot - Ligue Europa - OM : Germain «Cette victoire fait du bien»

VIDEO FOOT - «Ce n'était pas un match extraordinaire, on aurait pu marquer plus avec un peu plus de réussite. Les supporters râlent, c'est normal vu nos matches précédents. Le coach nous avait demandé d'être plus compacts et de ne pas concéder d'occasions, c'est ce qu'on a fait. Cette victoire fait du bien et permet de reprendre confiance, on a vu en première mi-temps qu'on ratait des derniers ou avant-derniers gestes techniques simples» a déclaré l'attaquant marseillais Valère Germain.

Duré: 138 secondes

Date: 2017-09-15 00:45:01