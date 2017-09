Foot - Ligue Europa - OM : Thauvin «Avoir les supporters avec nous»

VIDEO FOOT - «Il fallait se rassurer, c'est ce qu'on a fait ce soir. L'ambiance, j'ai connu ça tous les ans quand on avait des mauvaises périodes, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, mais c'est pas simple d'aborder des matches comme ça. Mais on a pris beaucoup de buts je comprends leur frustration, à nous de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient fiers de venir au stade» a déclaré Florian thauvin à l'issue de la victoire de l'OM face à Konyaspor (1-0).

Duré: 84 secondes

Date: 2017-09-15 02:15:01