FOOTBALL: Ligue des Champions: Groupe G - Falcao: "Si on gagne ces trois matchs, tout est possible" Après la défaite des Monégasques à Louis II ce mardi soir face au Besiktas (1-2), Radamel Falcao s'est montré plutôt confiant. Il reconnait que le match a été difficile pour l'AS Monaco mais le Colombien reste convaincu que si la mentalité et l'espoir sont là, tout est possible.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 75 secondes

Date: 2017-10-18 03:30:02