Ce jeudi, l’équipe de France s’est largement imposée face à une équipe des Pays-Bas en difficulté. Les Bleus ont su prendre rapidement l’avantage grâce à une superbe combinaison entre Giroud et Griezmann, buteur à la 14ème . C’est surtout Thomas Lemar qui a marqué les esprits en raison d’une prestation aboutie, récompensée par un doublé dont un but exceptionnel à la 73ème. Kylian Mbappé, le néo-parisien, a aggravé la marque dans le temps additionnel (90+1), inscrivant ainsi son premier but en Bleu. Les membres de la Dream Team Football BFM Sport ont analysé cette belle victoire française.

Duré: 272 secondes

Date: 2017-09-01 00:00:02