Garcia : "Une victoire sans contestation possible"

Avec un onze largement remanié, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le terrain d’Amiens avec un doublé ce Clinton Njie (0-2). Les Phocéens n’avaient plus gagné en championnat depuis plus d’un mois. Tout n’est pas réglé, mais l’OM s’offre du répit avec ce second succès après celui contre Konyaspor en Ligue Europa. Une victoire « sans contestation possible » pour Rudi Garcia.

Duré: 87 secondes

Date: 2017-09-17 20:00:02