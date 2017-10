Gourcuff : "Une vraie performance de repartir avec les trois points"

Dans cette rencontre peu enlevée, la pièce est tombée du côté du Stade Rennais, qui en a bien besoin en ce moment. Après un premier acte sans relief à la Mosson, Montpellier s'est fait surprendre sur l'une des rares incursions des Bretons. Pas assez adroits, les Montpelliérains n'ont pu revenir et concèdent ainsi leur premier revers depuis le 9 septembre. Rennes, de son côté, enchaîne un second succès et prend une courte avance sur la zone de relégation.

Duré: 46 secondes

Date: 2017-10-28 23:45:01