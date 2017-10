Gr. B - Pas de ''sentinelle-gate'' pour Rabiot

Intérrogé sur son manque d'envie présumé quand il évolue à la place de Motta en sentinelle, Adrien Rabiot a tenu à démentir : ''J'ai juste évoqué une préférence pour le poste de relayeur''. Rabiot a aussi analysé les soucis tactiques du PSG, parfois coupé en deux : ''On a des attaquants qui vont vite vers l'avant. C'est dur de suivre quand on part de loin. On essaye d'y remédier''.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 66 secondes

Date: 2017-10-30 17:45:01