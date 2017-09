Grèce - L'AEK renverse l'Olympiakos

Le derby de l'Attique a tourné à l'avantage de l'AEK Athènes ce dimanche, au Stade olympique d'Athènes. Mené 2-0 après des buts de Marko Marin et Vadis Odjidja-Ofo, l'AEK a renversé l'Olympiakos grâce à un doublé de Lazaros Christodoulopoulos et un but de Petros Mandalos en toute fin de match (3-2).

Catégorie: Football Européen

Duré: 103 secondes

Date: 2017-09-25 10:30:01