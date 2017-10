Grèce - Le Panathinaikos éteint l'Olympiakos

Le Panathinaikos a battu l'Olympiakos 1-0 samedi soir sur un but de Lucas Villafanez et revient et trois points du leader du championnat de Grèce, Atromitos. Le Pana, qui n'a plus été sacré depuis 2010, peut encore rêver...

Catégorie: Football Européen

Duré: 75 secondes

Date: 2017-10-29 11:15:01