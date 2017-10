Groupe B - Emery: "Le PSG champion et Mbappé champion" Avant de recevoir Anderlecht, ce mardi en Ligue des Champions, l'entraîneur du PSG Unai Emery a commenté la situation de son jeune attaquant Kylian Mbappé, dont les dernières prestations ont été décevantes. "On parle d'un joueur qui a débuté au plus haut niveau l'an dernier, c'est normal qu'il soit en processus d'apprentissage. Mais il est déjà aussi dans la performance", a déclaré le technicien basque.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 75 secondes

Date: 2017-10-30 18:15:01