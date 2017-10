Groupe B - Rummenigge : "Si on avait joué le Real Madrid, on aurait pris Lewandowski" Karl-Heinz Rummenigge a évoqué l'absence de Robert Lewandowski pour affronter le Celtic Glasgow en Ligue des Champions mardi soir. ''C'est un principe de précaution voulu par Heynckes pour lui donner une pause avant notre match important contre le Borussia samedi. Si on avait joué le Real Madrid, on aurait pris Robert dans le groupe'', a justifié ''KHR''. Les joueurs écossais apprécieront...

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 40 secondes

Date: 2017-10-30 16:30:01