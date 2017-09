Groupe B - Verratti, merci d'Ancelotti

Lancé par Carlo Ancelotti en Ligue 1 à 19 ans lors de son arrivée à l'été 2011, Marco Verratti a grandi au contact de celui qu'il considère encore comme son premier mentor et qu'il retrouve mercredi soir lors du choc face au Bayern. Si depuis l'Italien a disputé plus de 200 matches sous le maillot du PSG, son jeu a finalement peu changé. Comparaison chiffrée entre le Marco Verratti version ''Carletto'' et le Verratti 2.0 d'Unai Emery, taulier confirmé du vestiaire parisien.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 132 secondes

Date: 2017-09-27 13:15:01