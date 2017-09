Groupe C - Cahill: "Aller le plus loin possible"

Aucune équipe anglaise n'a remporté la Ligue des Champions depuis Chelsea en 2012. Mais le défenseur des Blues Gary Cahill estime que ça ne remet en cause "la qualité des équipes" Outre-Manche. Les hommes d'Antonio Conte affrontent Qarabag ce mardi soir pour leur premier match dans le groupe C. Une poule dans laquelle se trouvent également l'Atlético Madrid et l'AS Rome.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 38 secondes

Date: 2017-09-12 12:15:01