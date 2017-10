Groupe C - Hazard : "On ne voulait perdre une 3e fois de suite" Chelsea a arraché le point du match nul face à la Roma ce mercredi en Ligue des champions (3-3) alors que les Blues avaient un avantage de deux buts après une demi-heure de jeu. "On aurait bien voulu gagner ce match pour se mettre à l'abri" a indiqué Eden Hazard en zone-mixte après la rencontre.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 55 secondes

Date: 2017-10-19 06:00:01