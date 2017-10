Groupe D - Valverde : "J'espère que Messi marquera 200 buts cette saison"

Avec un but et une passe décisive pour Lucas Digne, Lionel Messi a encore une fois été l'acteur majeur de la victoire barcelonaise mercredi en Ligue des champions face à l'Olympiakos (3-1) pour le plus grand bonheur de son entraîneur Ernesto Valverde.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 24 secondes

Date: 2017-10-19 05:15:01