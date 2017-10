Groupe G - Almamy Touré : "On va essayer de retrouver notre niveau" Après la défaite des Monégasques à Louis II ce mardi soir face au Besiktas (1-2), Almamy Touré l'admet: les Monégasques se sont mis en danger. Maintenant, l'objectif c'est de travailler pour que l'ASM retrouve son niveau et rende la victoire possible.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 47 secondes

Date: 2017-10-18 03:15:01