Groupe G - R.Lopes: "On est très triste" Après la défaite des monégasques à Louis II ce mardi soir face au Besiktas (1-2), Rony Lopes n'a pas caché sa déception en zone mixte. Selon le milieu portugais, la rencontre était "équilibrée" et aurait pu tourner en la faveur des rouges et blancs. Néanmpoins, cette nouvelle déconvenue sur la scène européenne place les monégasques en dernière positon de leur groupe avec un seul point, rendant les chances de qualification infimes.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 45 secondes

Date: 2017-10-18 03:00:01