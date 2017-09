Groupe H - Arsenal et Cologne ont attendu leurs supporters

Le match entre Arsenal et Cologne a dû être reporté d'une heure jeudi soir pour des raisons de sécurité. Les supporters se sont massés aux abords de l'Emirates stadium, ne pouvant entrer à l'intérieur de l'enceinte à cause de nombreux fans allemands non munis de billets.

Catégorie: Europa League News (French)

Duré: 55 secondes

Date: 2017-09-15 02:45:01