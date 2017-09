Groupe H - Wenger : "Les supporters de Cologne ont gâché leur soirée"

La rencontre entre Arsenal et Cologne (3-1) en Ligue Europa jeudi a été retardée à cause de la présence importante de supporters du clubs allemand, non munis de billets pour le match. Arsene Wenger a commenté cet incident après la rencontre.

Catégorie: Europa League News (French)

Duré: 52 secondes

Date: 2017-09-15 10:15:01