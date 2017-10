Hinschberger : "A force de subir, on a logiquement craqué" Neuvième match de Ligue 1 et huitième défaite pour le FC Metz. Cette fois, c’est à Saint-Etienne que les hommes de Philippe Hinschberger ont fini par craquer (3-1), malgré une bonne première mi-temps. L’entraîneur messin est plus que jamais en danger, comme son équipe, lanterne rouge du championnat.

Duré: 31 secondes

Date: 2017-10-14 23:45:01