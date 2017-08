International : Bleus - Mbappé a fait forte impression

Samuel Umtiti et Layvin Kurzawa ont rendu hommage à la maturité de Kylian Mbappé, qui a ''parfaitement géré'' sa situation et jonglé entre l'équipe de France et son transfert au PSG. Buteur face aux Pays-Bas quelques heures après l'annonce officielle de son départ de Monaco, Mbappé a prouvé qu'il savait faire face à la tempête médiatique du haut de ses 18 ans.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 48 secondes

Date: 2017-09-01 02:45:01