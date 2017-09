Kombouaré : "Il fallait un grand Guingamp pour arracher cette victoire"

On pensait que Lille s'acheminait vers un nouveau match nul - le troisième consécutif - en Ligue 1 cette saison, quand Didot, en reprenant un ballon mal renvoyé par la défense, expédiait une praline dans le but de Maignan (90e+3). Une inspiration synonyme de succès pour les Guingampais (8es), en quête de rebond après leur revers devant Lyon (2-1) et de gueule de bois pour les Nordistes, incapables de forcer leur destin et de renouer avec leur unique succès de la saison, celui de la 1ère journée de L1, face à Nantes (3-0). Le calvaire de Bielsa et de ses hommes, 17es et assurés de ne pas être relégables à l'issue de cette 6e journée, continue.

Duré: 117 secondes

Date: 2017-09-17 01:15:01