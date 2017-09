C’est sur la pelouse du stade Léo Lagrange de Bondy que Kylian Mbappé a débuté le football, il y a plus de 10 ans. Son éclosion est fulgurante, et il quitte le club à 14 ans pour rejoindre Monaco. Désormais star montante du football français, Kylian Mbappé n’a pas oublié le club de ses débuts. Et si certains en doutent encore, Mbappé apporte une aide bienvenue à Bondy.

Date: 2017-09-03 17:15:01