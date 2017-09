La folle semaine de Kylian Mbappé

Signature au PSG, entretiens avec la presse et bizutage : la semaine de Kylian Mbappé a été chargée, et devrait l’être un peu plus encore. Le néo parisien devrait jouer ce soir face à Metz et ainsi retrouver le chemin des terrains, ce qui n’était plus arrivé depuis la première journée.

Duré: 108 secondes

Date: 2017-09-08 19:00:02