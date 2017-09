Landreau : "On est heureux de continuer notre parcours"

Lens est plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2 après sa défaite à domicile contre Lorient (2-3) ce samedi. C'est le sixième revers en autant de matchs pour les Sang et Or. Les Merlus, eux, prennent provisoirement les commandes du championnat.

Date: 2017-09-09 18:45:01