LdC de l'AFC - Teixeira passe tout le monde

Le Brésilien Alex Texeira brille en Ligue des champions de l'AFC, marquant un superbe but pour aider Jiangsu Suning à l'emporter (3-0) contre Gamba Osaka.Après seulement trois minutes dans le match du Groupe H mardi, l'ancien attaquant du Shakhtar Donetsk a passé Yasuhito Endo près de la ligne médiane et s'est défait de la défense adverse pour marquer le premier but du match.C'était le cinquième but de Teixeira toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Jiangsu en 2016.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 26 secondes

Date: 2017-04-11 21:45:04