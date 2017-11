LdC - Owen : ''Nos équipes sont plus fortes que l'an dernier'' La légende du football anglais, Michael Owen, est persuadée que les équipes anglaises auront leur mot à dire cette saison en Ligue des Champions : ''Chelsea et United ont un style défensif, solide. City, Tottenham et Liverpool attaquent très bien. Cela faisait un long moment qu'on avait pas compté un tel contingent avec une aussi belle variété'' assure Owen.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 32 secondes

Date: 2017-11-08 22:15:01