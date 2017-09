Le 11 de la semaine - MCN déjà au rendez-vous

Pour leur première association ensemble, Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont fait des étincelles et le PSG s'est imposé 5-1 contre Metz. On retrouve également des joueurs de Bordeaux, Lille ou encore Nantes dans le 11 de la semaine.

Catégorie: Football Français

Duré: 50 secondes

Date: 2017-09-11 16:00:01