Libertadores - L'incroyable but de Perez

River Plate n'a fait qu'une bouchée des Boliviens de Jorge Wilstermann jeudi en quart de finale retour de Copa Libertadores (8-0). Auteur d'un doublé, l'ancien joueur de Benfica et Valence, Enzo Perez, a inscrit le plus beau but de la rencontre.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 48 secondes

Date: 2017-09-22 10:15:01